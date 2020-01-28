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Манчестер Юнайтед согласовал условия контракта с Бруну Фернандешом – невероятная сумма бонусов

21:54 64 Читати українською
Манчестер Юнайтед согласовал условия контракта с Бруну Фернандешом – невероятная сумма бонусов
Бруну Фернандеш / Sky Sports

Полузащитник лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеш все ближе к трансферу в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед договорился со Спортингом насчет трансфера Бруну Фернандеша, сообщает Record.

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Отмечается, что сумма перехода составит 55 млн евро, еще 25 млн будут выплачены в качестве бонусов, а сам игрок будет получать 130 тысяч фунтов в неделю.

По данным Correio da Manhã, 10 млн бонусов Спортинг получит, если игрок проведет за "красных дьяволов" 20 матчей и забьет 15 мячей, а TVI24 утверждает, что лиссабонский клуб также получит 10% от суммы последующей перепродажи футболиста.

К слову, Бруну Фернандеш провел 17 матчей в чемпионате Португалии в составе лиссабонского клуба, отметившись 8 голами и 7 результативными передачами.

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