Эрик Тен Хаг получит в МЮ одного из своих бывших подопечных. Центрбек Лисандро Мартинес, который может сыграть и слева, вслед за тренером переедет в АПЛ.

Матвиенко становится ближе к Аяксу – скауты изменили мнение об украинце, а Шахтеру придется умерить аппетиты

Сумма трансфера 24-летнего защитника сборной Аргентины с учетом бонусов составит 55 млн евро. Все документы уже согласованы. Игрок подпишет контракт до лета 2027 года, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

Инсайдер отмечает, что большую роль в успешном заключении сделки сыграл именно Эрик Тен Хаг, хорошо знающий возможности Лисандро благодаря совместной трехлетней работе в Амстердаме. В 2019 году Аякс заплатил за аргентинца 7 млн ​​евро, а теперь получит почти в 8 раз больше.

Трансфер Мартинеса открывает путь для перехода Николая Матвиенко. Именно защитник Шахтера и сборной Украины является кандидатом на то, чтобы заменить аргентинца в Аяксе. Также интерес к украинцу приписывали и Арсеналу.