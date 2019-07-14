Манчестер Юнайтед согласовал трансфер Магуайра – англичанин станет самым дорогим защитником в мире

Защитник Лестера Харри Магуайр в шаге от перехода в Манчестер Юнайтед. Он переплюнет Вирджила ван Дейка по трансферной стоимости.

Манчестер Юнайтед согласовал переход защитника Лестера Харри Магуайра, сообщает The Sun. Манкунианцы заплатят "лисам" 80 млн фунтов.

Сульшер рассказал о претендентах на роль капитана Манчестер Юнайтед

В таком случае футболист сборной Англии станет самым дорогим защитником в мире, побив рекорд Вирджил ван Дейка (из Саутгемптона в Ливерпуль за 75 млн фунтов).

Ранее "красные дьяволы" подписали молодую звезду Кристал Пэлас Арона Ван-Биссаку за 50 млн фунтов.