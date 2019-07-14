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Манчестер Юнайтед согласовал трансфер Магуайра – англичанин станет самым дорогим защитником в мире

17:25 181 Читати українською
Манчестер Юнайтед согласовал трансфер Магуайра – англичанин станет самым дорогим защитником в мире
Харри Магуайр / ФК Лестер

Защитник Лестера Харри Магуайр в шаге от перехода в Манчестер Юнайтед. Он переплюнет Вирджила ван Дейка по трансферной стоимости.

Манчестер Юнайтед согласовал переход защитника Лестера Харри Магуайра, сообщает The Sun. Манкунианцы заплатят "лисам" 80 млн фунтов.

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В таком случае футболист сборной Англии станет самым дорогим защитником в мире, побив рекорд Вирджил ван Дейка (из Саутгемптона в Ливерпуль за 75 млн фунтов).

Ранее "красные дьяволы" подписали молодую звезду Кристал Пэлас Арона Ван-Биссаку за 50 млн фунтов.

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