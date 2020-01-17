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Манчестер Юнайтед согласовал сумму трансфера Бруну Фернандеша

17 января 20:16 177 Читати українською
Манчестер Юнайтед согласовал сумму трансфера Бруну Фернандеша
Бруну Фернандеш / AS

Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед и Спортинг договорились о трансфере Бруну Фернандеш за 60 млн евро, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Отмечается, что клубы улаживают финальные детали по поводу размера бонусов. Соглашение могут окончательно закрыть в ближайшие часы. Добавляется, что Фернандес подпишет контракт до 2025 года с зарплатой 60 млн евро в год плюс бонусы.

Добавим, что Манчестер Юнайтед пытался приобрести игрока сборной Португалии еще летом, однако тогда Спортинг не захотел отпускать своего капитана. Среди претендентов на хавбека также назывались Тоттенхэм и Реал.

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