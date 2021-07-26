Защитник Реала Рафаэль Варан находится в шаге от переезда на Туманный Альбион.

Рафаэль Варан подпишет с Манчестер Юнайтед контракт до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Реал получит за французского защитника 50 млн евро + бонусы. 28-летний защитник будет зарабатывать в Манчестере около 12 млн евро. Медосмотр Рафаэля запланирован уже на среду, после чего стороны и объявят официально о трансфере.

Рафаэль защищает цвета королевского клуба с 2011 года. В прошлом сезоне Ла Лиги Варан провел 31 поединок, в которых отметился двумя голами.

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