Наставник манкунианцев Рубен Аморим не доволен линией атаки, поэтому было решено, что летом клуб сначала усилит ее.

Манчестер Юнайтед готовится совершить трансферный фурор – Амориму привезут двойное усиление за 100 миллионов

Как утверждает Goal, Манчестер Юнайтед готов забрать Матеуса Кунью у Вулверхэмптона, выплатив клаусулу в размере 62,5 млн фунтов (73 млн евро). Личный контракт с 25-летним бразильцем уже согласован. МЮ планирует официально оформить трансфер сразу после завершения сезона.

Напомним, Кунья присоединился к "волкам" в 2023 году, перейдя из Атлетико. За Вулверхэмптон бразилец пока отыграл в 87 матчах, забив 32 гола и отдав 13 ассистов.

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