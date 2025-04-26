Манчестер Юнайтед согласовал переход первого летнего новичка за 73 млн евро, – источник
Манчестер Юнайтед усилит свой состав нападающим Вулверхэмптона Матеусом Куньей.
Наставник манкунианцев Рубен Аморим не доволен линией атаки, поэтому было решено, что летом клуб сначала усилит ее.
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Как утверждает Goal, Манчестер Юнайтед готов забрать Матеуса Кунью у Вулверхэмптона, выплатив клаусулу в размере 62,5 млн фунтов (73 млн евро). Личный контракт с 25-летним бразильцем уже согласован. МЮ планирует официально оформить трансфер сразу после завершения сезона.
Напомним, Кунья присоединился к "волкам" в 2023 году, перейдя из Атлетико. За Вулверхэмптон бразилец пока отыграл в 87 матчах, забив 32 гола и отдав 13 ассистов.
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