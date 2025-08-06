Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Манчестер Юнайтед согласовал условия личного контракта с Беньямином Шешко.

Манчестер Юнайтед продолжает бороться за звезду Бундеслиги – Лейпциг принял предложение богатейшего клуба мира

Соглашение 22-летнего словенца с "красными дьяволами" будет рассчитано до июня 2030 года. Переговоры между клубами продолжаются. Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед улучшил предложение по Шешко и готов заплатить 80 млн евро без учета бонусов.

К слову, что Шешко перешел в Лейпциг в 2023 году. В целом он сыграл за немецкий клуб в 87 матчах, в которых забил 39 голов и отдал восемь ассистов.

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