Боссы "красных дьяволов" собрались приобрести австралийский Сентрал Кост Маринерс, сообщает Sydney Morning Herald.

Владельцы Манчестер Сити расширили географию футбольного бизнеса

Юнайтед не просто поглотит "моряков" и превратит в один из своих филиалов, но и перевезет клуб в другой город. Представители манкунианцев хотят, чтобы клуб перебазировался в северный пригород Сиднея и провел ребрендинг. Регламент австралийской А-Лиги предусматривает, что подобные изменения возможны только по согласованию с большинством клубов-членов дивизиона. Действующий владелец Маринерс якобы уже достиг согласия со своими коллегами.

Отметим, что подобный опыт раньше пережил местный Мельбурн Харт. В 2014 году его приобрел Манчестер Сити, переименовал в Мельбурн Сити и сделал составляющей City Football Group.

Сентрал Кост Маринерс был основан в 2004-м и дважды становился чемпионом Австралии. Причиной продажи "моряков" стали хронические проблемы с финансами.

Барса не повернула 200 мільйонів за трансфери: Ліверпуль – найбільший "кредитор", а росіяни – перші у списку боржників