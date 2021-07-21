Полузащитник мюнхенской Баварии Леон Горецка стал серьезной целью английского Манчестер Юнайтед. Интерес к нему также проявляют испанские гранды – мадридский Реал и Барселона.

"Красные дьяволы" мониторят ситуацию вокруг хавбека, утверждает Bild.

Бавария начала переговоры с Барселоной по Серхи Роберто

У Горецки остался год по контракту с Баварией. Вице-чемпион Англии надеется, что немец не подпишет новое соглашение с мюнхенцами. Уже в январе Горецка сможет вести переговоры с новыми работодателями. Юнайтед готов сразу выбить из перечня конкурентов кризисные Реал и Барселону, предложив воспитаннику Бохума зарплату в размере 200 тысяч фунтов в неделю.

К слову, в сезоне 2020/21 Леон Горецка провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач.

10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии