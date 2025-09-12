Манчестер Юнайтед собирается подписать партнера Зинченко – трансфер может состояться зимой
Главный тренер манкунианцев Рубен Аморим планирует приобрести звезду Ноттингем Форест Эллиота Андерсона.
Полузащитник Ноттингем Форест Эллиот Андерсон заинтересовал Манчестер Юнайтед, информирует TEAMtalk.
Одноклубник Александра Зинченко недавно дебютировал за национальную сборную Англии. Благодаря стабильной игре в составе "лесников" Андерсон привлек многих грандов АПЛ, но лучшие шансы приобрести игрока есть именно у Манчестер Юнайтед.
Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим считает, что 22-летний англичанин имеет перспективы стать лучшим на своей позиции в АПЛ.
Напомним, что Андерсон перебрался в Ноттингем Форест в 2024 году из Ньюкасла. Сумма трансфера составляла 35 млн фунтов стерлингов.
