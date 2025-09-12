Полузащитник Ноттингем Форест Эллиот Андерсон заинтересовал Манчестер Юнайтед, информирует TEAMtalk.

Зинченко не имеет права дебютировать за Ноттингем Форест в ближайшем матче – календарь подложил свинью

Одноклубник Александра Зинченко недавно дебютировал за национальную сборную Англии. Благодаря стабильной игре в составе "лесников" Андерсон привлек многих грандов АПЛ, но лучшие шансы приобрести игрока есть именно у Манчестер Юнайтед.

Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим считает, что 22-летний англичанин имеет перспективы стать лучшим на своей позиции в АПЛ.

Напомним, что Андерсон перебрался в Ноттингем Форест в 2024 году из Ньюкасла. Сумма трансфера составляла 35 млн фунтов стерлингов.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Брайтону и потерпел второе поражение подряд, Астон Вилла дома сгорела Кристал Пэлас