В рамках первых полуфиналов Лиги Европы УЕФА 2024/25 Манчестер Юнайтед одолел Атлетик (3:0), а Тоттенхэм победил Буде-Глимт (3:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Лига Европы УЕФА 2024/25, 1/2 финала, первые матчи

Атлетик – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Каземиро, 30, Фернандеш, 37 (пен), 45

Удаления: Вивиан, 35 (Атлетик)

Тоттенхэм – Буде-Глимт – 3:0

Голы: Джонсон, 1, Мэддисон, 34, Соланке, 61 – Сальтнес, 83

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Манчестер Юнайтед приехал в Бильбао и устроил Атлетику разгром – причем уже в первом тайме. Гости могли открывать счет уже на 5-й минуте в результате разрезной передачи Каземиро, которую принял Гарначо. Алехандро пробросил мяч мимо защитника и пробил в дальний угол, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Баски ответили мощной 15-минуткой, усилиями Беренгера создав несколько классных моментов. Его удар с линии полукруга парировал Онана, а Иньяки Уильямс замыкал кросс от Алекса – над перекладиной! Лучшую же возможность хозяева упустили при выстреле Берегера метров с 10-ти, который на линии ворот заблокировал Линделеф.

А затем МЮ открыл счет. Героем стал Магуайр, который после стандарта принял мяч на правом фланге и сыграл, словно вингер. Харри расшатал и прошел Хаурегисара, завершив эпизод точной подачей – Угарте сбросил ее на дальнюю штангу, а Каземиро замкнул. 0:1!

Еще через две минуты произошел ключевой эпизод встречи. Гарначо прорвался по правому флангу и прострелил на линию вратарской, куда бежал Хьойлун. Его пытался придержать Вивиан – арбитр расценил это действие как фол последней надежды, назначив пенальти и удалив центрбека Атлетика!

Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый, удвоив преимущество МЮ.

Трудно сказать, насколько решение арбитра было оправданным (особенно в контексте красной карточки), однако Атлетик оказался в нокдауне. "Дьяволы" быстро этим воспользовались, забив третий гол – гости закрутили эффектную комбинацию с разрезным пасом пяткой (!) в исполнении Угарте. Бруну Фернандеш вышел один на один и оформил дубль. 0:3!

Мазрауи в компенсированное время должен был забивать четвертый, но басков спасла перекладина. Атлетик пропустил трижды за тайм в домашнем матче еврокубков только в третий раз в истории – последний раз это случилось во встрече с Вердером в 2009 году.

Второй тайм, как и противостояние в целом, превращалось в формальность. "Львы" так и не нашли в себе сил, чтобы хотя бы размочить счет. Манчестер Юнайтед же мог и добить басков на 64-й минуте, когда Каземиро замкнул навес с углового. Стойка спасла Атлетик!

В конце концов, все завершилось "сухой" победой англичан. МЮ настолько подавил Сан-Мамес, что болельщики начали покидать стадион еще до финального свистка. Невиданное явление!

В параллельной встрече Тоттенхэм спокойно разобрался с Буде-Глимтом. Норвежцы сотворили сенсацию в предыдущем раунде, выбив из турнира Лацио, однако в Северном Лондоне игра не пошла сразу. "Шпоры" открыли счет уже на 38-й секунде.

Порро подал с правого фланга на дальнюю штангу, Ришарлисон сбросил параллельно воротам, а Джонсон пробил головой – 1:0! Последний раз забить гол на 1-й минуте в еврокубках Тоттенхэму удавалось аж в 1971 году, в матче против бухарестского Динамо.

Скандинавы за весь поединок сумели провести всего три удара по воротам. Хозяева же доминировали по всем параметрам, удвоив свой перевес в счете на 34-й минуте. Порро оформил дубль с ассистов, выполнив заброс метров на 50 за спины защитникам – Мэддисон принял его и легко переиграл голкипера-россиянина. 2:0!

На 61-й же минуте северные лондонцы заработали пенальти, который реализовал Соланке. 3:0! Тоттенхэм мог забивать еще больше, но как-то не сложилось – а вот Буде-Глимт нашел в себе силы для спасения интриги! Норвежцы на 83-й минуте разыграли очень красивую комбинацию, в завершении которой Сальтнес убрал двух защитников на замахе и пробил в дальнюю девятку. 3:1!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Буде-Глимт еще сохранил шансы на финал Лиги Европы, хотя они и остаются мизерными.