Манчестер Юнайтед снова заинтересован в приобретении Витселя

"Красные дьяволы" рассматривают возможность подписания хавбека Боруссии Д Акселя Витселя.

Видимо, Витселя, сообщает Daily Mail. Наставник манкунианцев Жозе Моуринью во время внешней паузы просматривал бельгийца и остался доволен действиями Витселя, сообщает Daily Mail.

Гиггз рассказал, что спасет Манчестер Юнайтед - это не отставка Моуринью

Отмечается, что МЮ снова вернулся к варианту с приглашением на Олд Траффорд полузащитника дортмундской Боруссии. Этим летом Витсель по слухам мог переехать именно в Манчестер, однако руководство клуба решило, что лучше приобрести экс-игрока Шахтера Фреда, нежели Витселя.

В нынешнем сезоне Витсель провел 18 матчей за "шмелей" во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.