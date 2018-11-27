toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Манчестер Юнайтед снова заинтересован в приобретении Витселя

19:26 47 Читати українською
Манчестер Юнайтед снова заинтересован в приобретении Витселя
Аксель Витсель / AFP

"Красные дьяволы" рассматривают возможность подписания хавбека Боруссии Д Акселя Витселя.

Видимо, Витселя, сообщает Daily Mail. Наставник манкунианцев Жозе Моуринью во время внешней паузы просматривал бельгийца и остался доволен действиями Витселя, сообщает Daily Mail.

Гиггз рассказал, что спасет Манчестер Юнайтед - это не отставка Моуринью

Отмечается, что МЮ снова вернулся к варианту с приглашением на Олд Траффорд полузащитника дортмундской Боруссии. Этим летом Витсель по слухам мог переехать именно в Манчестер, однако руководство клуба решило, что лучше приобрести экс-игрока Шахтера Фреда, нежели Витселя.

В нынешнем сезоне Витсель провел 18 матчей за "шмелей" во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

Зинченко не покинет Манчестер Сити в январе - клуб не отпустит украинца из-за травмы Менди

Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Боруссии Дортмунд Аксель Витсель Аксель Витсель Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
28
мин
Тоттенхэм
22:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук