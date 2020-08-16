Манчестер Юнайтед снова забил с пенальти – "красные дьяволы" в шаге от рекорда Барселоны

В первом тайме полуфинального матча Лиги Европы между Севильей и Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш реализовал пенальти, выведя свою команду вперед.

Севилья – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы

Этот одиннадцатиметровый стал для "красных дьяволов" 22-м во всех турнирах текущего сезона. Это самое большое количество пенальти в пользу одной команды с сезона-2015/16 – тогда Барселона реализовала 23 попытки "с точки".

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