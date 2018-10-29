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Манчестер Юнайтед снова попытается приобрести Магуайра

28 октября 15:25 42 Читати українською
Манчестер Юнайтед снова попытается приобрести Магуайра
Харри Магуайр / BBC Sport

Защитник Лестера Харри Магуайр до сих пор интересует Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед серьезно нацелился на защитника Лестера Харри Магуайра, передает The Sun.

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"Красные дьяволы" предложат за англичанина 60 млн фунтов. Летом Жозе Моуринью просил руководство приобрести центрального защитника, но его требование не было выполнено.

Манчестер Юнайтед сейчас находится на 10 строчке в турнирной таблице АПЛ и имеет 14 очков.

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