Манчестер Юнайтед снова попытается приобрести Магуайра

Защитник Лестера Харри Магуайр до сих пор интересует Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед серьезно нацелился на защитника Лестера Харри Магуайра, передает The Sun.

Моуринью сравнил Лукаку с кетчупом

"Красные дьяволы" предложат за англичанина 60 млн фунтов. Летом Жозе Моуринью просил руководство приобрести центрального защитника, но его требование не было выполнено.

Манчестер Юнайтед сейчас находится на 10 строчке в турнирной таблице АПЛ и имеет 14 очков.

Интер отказался продавать Шкриняра за 75 млн евро