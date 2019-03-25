toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - СЕРБИЯ

Манчестер Юнайтед снова хочет подписать Магуайра – Лестер оценивает защитника в 105 миллионов евро

21:48 6 Читати українською
Манчестер Юнайтед снова хочет подписать Магуайра – Лестер оценивает защитника в 105 миллионов евро
Харри Магуайр / Соцсети

Манчестер Юнайтед все еще надеется приобрести защитника Лестера Харри Магуайра.

"Манкунианцы" предлагают за 27-летнего англичанина 88 миллионов евро, но Лестер не хочет отдавать одного из лучших своих игроков меньше чем за 105 миллионов евро.

Манчестер Юнайтед нацелился на Хадсон-Одоя

Манчестер Юнайтед может отказаться от идеи приобретения Магуайра, если удастся подписать Кулибали с Наполи, но итальянский клуб хочет своего центрбека 150 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

Манчестер Юнайтед готовит 250 млн евро на приобретение трех талантов сборной Португалии

В текущем сезоне Магуайр провел за Лестер 27 матчей во всех турнирах, в активе центрального защитника 3 гола.

Теги
Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Харрі Магвайр Харрі Магвайр Лестер Сити Лестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
35
мин
Египет
17:00
Нигерия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук