Манчестер Юнайтед снова хочет подписать Магуайра – Лестер оценивает защитника в 105 миллионов евро

Манчестер Юнайтед все еще надеется приобрести защитника Лестера Харри Магуайра.

"Манкунианцы" предлагают за 27-летнего англичанина 88 миллионов евро, но Лестер не хочет отдавать одного из лучших своих игроков меньше чем за 105 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед может отказаться от идеи приобретения Магуайра, если удастся подписать Кулибали с Наполи, но итальянский клуб хочет своего центрбека 150 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

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В текущем сезоне Магуайр провел за Лестер 27 матчей во всех турнирах, в активе центрального защитника 3 гола.