toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КАРПАТЫ - ЛЬВОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КРИСТАЛ ПЭЛАС - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН - ВЕСТ ХЭМ ЛАЦИО - АТАЛАНТА

Манчестер Юнайтед снизил интерес к Манджукичу – манкунианцы имеют новые трансферные цели

15:45 59 Читати українською
Манчестер Юнайтед снизил интерес к Манджукичу – манкунианцы имеют новые трансферные цели
Марио Манджукич / Yahoo

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич может не стать игроком Манчестер Юнайтед в ближайшее трансферное окно из-за изменения приоритетов у "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед был готов подписать Манджукича в зимнее трансферное окно, но сейчас снизил интерес к хорвату, утверждает ESPN.

Сарри объяснил, почему Манджукичу запретили тренироваться в общей группе Ювентуса

Отмечается, что главные цели Манчестер Юнайтед на ближайший год – Джеймс Мэддисон из Лестера и Мусса Дембеле из Лиона.

Ранее сообщалось, что хорватский нападающий согласился на переход в Милан. К слову, Манчестер Юнайтед занимает 12 место в АПЛ, имея в активе 9 очков.

Ярмоленко против экс-звезды УПЛ, Ривьера для ПСЖ, дерби Боруссий и вечная классика на Альбионе: топ-5 матчей евроуикенда

blog_ava
Цыганков: Через несколько лет у Динамо будет и трофей, и Лига чемпионов
08:52
309
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Англии Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон Марио Манджукич Марио Манджукич Мусса Дембеле Мусса Дембеле
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
50
мин
Лион
18:30
Дижон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук