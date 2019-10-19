Манчестер Юнайтед снизил интерес к Манджукичу – манкунианцы имеют новые трансферные цели

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич может не стать игроком Манчестер Юнайтед в ближайшее трансферное окно из-за изменения приоритетов у "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед был готов подписать Манджукича в зимнее трансферное окно, но сейчас снизил интерес к хорвату, утверждает ESPN.

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Отмечается, что главные цели Манчестер Юнайтед на ближайший год – Джеймс Мэддисон из Лестера и Мусса Дембеле из Лиона.

Ранее сообщалось, что хорватский нападающий согласился на переход в Милан. К слову, Манчестер Юнайтед занимает 12 место в АПЛ, имея в активе 9 очков.

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