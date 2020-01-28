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Манчестер Юнайтед сделал запрос в Барселону насчет Ракитича, – ESPN

28 января 23:25 33 Читати українською
Манчестер Юнайтед сделал запрос в Барселону насчет Ракитича, – ESPN
Иван Ракитич / Marca

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере Ивана Ракитича и сделал запрос насчет стоимости хорвата, сообщает ESPN.

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Отмечается, что "блаугранас" были готовы отпустить игрока за 20 млн евро. Сам Ракитич не желает покидать Испанию, а его контракт с Барселоной действителен до 2021 года.

К слову, Ракитич провел 22 поединка в составе каталонцев в текущем сезоне, отметившись 2 ассистами.

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