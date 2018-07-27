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Манчестер Юнайтед сделал предложение по Магуайру и выбрал запасной вариант на случай неудачи

00:10 50 Читати українською
Манчестер Юнайтед сделал предложение по Магуайру и выбрал запасной вариант на случай неудачи
Харри Магуайр / Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед стремится приобрести центрального защитника Лестера и сборной Англии Харри Магуайра.

МЮ предложил "лисам" ориентировочно 65 млн фунтов за центрбека, сообщает Sky Sports.

Лестер собирается отклонить предложение манкунианцев, ведь летом уже потерял одного из лидеров – Рияд Марез стал игроком Манчестер Сити. Правда, в трансфере на Олд Траффорд может быть заинтересован сам Магуайр. Защитник недавно заявил, что хочет играть на самом высоком уровне, пусть ему и нравится в Лестере.

У англичанина есть действующее соглашение с клубом до 2022 года. На следующей неделе он вернется к тренировкам с командой и тогда определиться его будущее. Манчестер Юнайтед готов к торгу с Лестером, но не собирается платить за Магуайра больше 75 млн фунтов.

Если переманить защитника не удастся, то Жозе Моуринью вернется к кандидатуре Тоби Алдервейрелда. Бельгиец тоже в шорт-листе кандидатов на позицию центрбека "красных дьяволов".

Малком официально представлен в качестве игрока Барселоны, клаусула – 180 млн евро

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