Прогресс, которого удалось добиться юному французу под руководством Паулу Фонсеки, не остался без внимания. Длительное время Лени Йоро был на радарах Реала, но мадридский клуб не единственный, кто готов побороться за игрока.

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Как сообщает Marca, Манчестер Юнайтед сделал предложение Лиллю по полузащитнику. Манкунианцы предлагают "догам" около 60 миллионов евро. Сам Йоро желает присоединиться только к Реалу. Француз присутствовал на Уэмбли во время финала Лиги чемпионов, где "сливочные" обыграли Боруссию Д и добыли трофей.

Руководство Реала не спешит делать шаг к трансферу Лени. В Мадриде считают, что если игрок действительно хочет присоединиться к их команде, то должен подождать. "Сливочные" будут действовать как в случае с Камавинга и Чуамени.

Напомним, что Лени Йоро дебютировал за первую команду Лилля в 2022 году. Всего за "догов" сыграл в 60 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола.

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