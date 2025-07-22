Андре Онана не оправдал ожиданий манкунианцев, поэтому клуб считает необходимым усилить вратарскую линию.

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Как сообщает Daily Mail, Манчестер Юнайтед сделал предложение Астон Вилле по аренде Эмилиано Мартинеса. Бирмингемский клуб не тянул и ответил отказом. Астон Вилла оценивает 32-летнего игрока сборной Аргентины примерно в 40 млн фунтов.

Источник отмечает, что еще одним вариантом для замены Онана является голкипер Антверпена Сенне Ламменс.

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