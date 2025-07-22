Манчестер Юнайтед сделал предложение по чемпиону мира – манкунианцы уже получили ответ
Манчестер Юнайтед надеется летом усилить свой состав голкипером Астон Виллы Эмилиано Мартинесом.
Андре Онана не оправдал ожиданий манкунианцев, поэтому клуб считает необходимым усилить вратарскую линию.
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Как сообщает Daily Mail, Манчестер Юнайтед сделал предложение Астон Вилле по аренде Эмилиано Мартинеса. Бирмингемский клуб не тянул и ответил отказом. Астон Вилла оценивает 32-летнего игрока сборной Аргентины примерно в 40 млн фунтов.
Источник отмечает, что еще одним вариантом для замены Онана является голкипер Антверпена Сенне Ламменс.
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