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Манчестер Юнайтед сделал предложение Аяксу по Нересу

09:29 92 Читати українською
Манчестер Юнайтед сделал предложение Аяксу по Нересу
Давид Нерес / ФК Аякс

Форвард Аякса Давид Нерес может перебраться в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед начал переговоры с Аяксом по нападающему Давиду Нересу. По информации Yahoo Esportes, "красные дьяволы" предложили 50 млн евро.

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Правда, "годензонен" настроены получить 70 млн евро, но Юнайтед не готов столько платить из-за возможных проблем с финансовым фэйр-плей. В трансфере также заинтересован Сан-Паулу, который получит 23% от перепродажи.

В сезоне 2018/19 Нерес стал частью сенсационной команды Эрика Тен Хага, которая дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Также недавно он продлил контракт с клубом.

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