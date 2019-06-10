Манчестер Юнайтед сделал первое предложение по Ван-Биссаке в размере 40 млн фунтов – Кристал Пэлас просит гораздо больше

"Красные дьяволы" начали обсуждение трансфера молодой звезды Кристал Пэлас.

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Манкунианцы предложили за Ван Биссаку 40 миллионов фунтов. Впрочем, руководство Кристал Пэлас не хочет отдавать своего звездного проспекта за такую сумму. "Красно-синие" требуют за англичанина не менее 60 миллинов фунтов, что может сделать его одним из самых дорогих фланговых защитников в истории АПЛ.

В сезоне 2018/19 21-летний Ван Биссака провел 35 матчей в чемпионате Англии и отметился тремя ассистами.

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