toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ ЕВРО-2020 ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Манчестер Юнайтед сделал первое предложение по Ван-Биссаке в размере 40 млн фунтов – Кристал Пэлас просит гораздо больше

16:00 32 Читати українською
Манчестер Юнайтед сделал первое предложение по Ван-Биссаке в размере 40 млн фунтов – Кристал Пэлас просит гораздо больше
Арон Ван-Биссака / Reuters

"Красные дьяволы" начали обсуждение трансфера молодой звезды Кристал Пэлас.

Манчестер Юнайтед уже сделал первое предложение "орлам", информирует Sky Sports.

Манчестер Юнайтед пообещал Сульшеру солидную сумму на летние трансферы

Манкунианцы предложили за Ван Биссаку 40 миллионов фунтов. Впрочем, руководство Кристал Пэлас не хочет отдавать своего звездного проспекта за такую сумму. "Красно-синие" требуют за англичанина не менее 60 миллинов фунтов, что может сделать его одним из самых дорогих фланговых защитников в истории АПЛ.

В сезоне 2018/19 21-летний Ван Биссака провел 35 матчей в чемпионате Англии и отметился тремя ассистами.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ

blog_ava
Португалия – Нидерланды – 1:0 – видео голов и обзор матча
00:43
2704
Теги
Трансферы Англия Арон Ван-Биссака Арон Ван-Биссака Кристал Пэлас Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
54
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук