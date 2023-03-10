Ман Юнайтед получил награду лучшему тренеру и игроку февраля. Это впервые с сезона 2007/08 "красные дьяволы" завоевали сразу две премии, тогда в номинациях победили Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду.

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Маркус Рашфорд получил признание второй раз подряд и в третий раз за сезон, повторив рекорд АПЛ имени Мохамеда Салаха. Именно столько наград получил представитель Ливерпуля в кампании 2017/18.

МЮ в феврале одолел Кристал Пелас (2:1), Лестер (3:0) и Лидс (2:0), еще один матч с "павлинами" (2:2) завершился ничьей. Рашфорд отличился в воротах каждой из команд.

За такие результаты получил награду и Эрик Тэн Хаг. Приз лучшему тренеру месяца достался ему во второй раз в сезоне АПЛ. Сейчас манкунианцы идут третьими в турнирной таблице чемпионата.

Unbeaten in February



Erik ten Hag is @BarclaysFooty Manager of the Month for a second time this season! #PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/UljPU10Clx — Premier League (@premierleague) March 10, 2023

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