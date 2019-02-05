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Манчестер Юнайтед начал переговоры с Решфордом относительно нового контракта

20:55 40 Читати українською
Манчестер Юнайтед начал переговоры с Решфордом относительно нового контракта
Маркус Решфорд / фото из соцсетей

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд может подписать новое соглашение с манкунианского клубом.

По информации Sky Sports, руководство Манчестер Юнайтед уже встречалось с агентами английского нападающего. Во время встречи стороны обсуждали детали нового контракта Решфорда с клубом.

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"Красные дьяволы" готовы увеличить зарплату Маркусу, чтобы он остался на Олд Траффорд. Соглашение игрока с Манчестером действует до 2020 года с возможностью пролонгации еще на один год.

К слову, Решфорд – воспитанник Манчестер Юнайтед. В услугах футболиста заинтересованы Ювентус и Реал.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Маркус Решфорд Маркус Решфорд
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