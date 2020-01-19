Манчестер Юнайтед рискует потерять Рашфорда на 3 месяца

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Дополнительный медосмотр Маркуса Рашфорда принес неприятные результаты, сообщает журналист The Times Генри Уинтер в twitter.

Рашфорд в Манчестер Сити забивал бы по 40 голов за сезон, – бывший игрок "горожан" посочувствовал звезде Юнайтед

Врачи манкунианцы обнаружили у 22-летнего нападающего повреждение спины, из-за которого он может пропустить 2-3 месяца. Напомним, Маркус получил травму в кубковом поединке против Вулверхэмптона и был заменен на 16-й минуте.

В текущем сезоне АПЛ Рашфорд провел 22 матча, в которых отметился 14-ю голами и 5-ю ассистами.

Ливерпуль удержал победу над Манчестер Юнайтед – все решил фирменный угловой