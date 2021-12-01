Ральф Рангник может задержаться с полноценным началом работы во главе Манчестер Юнайтед.

Сначала немцу нужно решить все вопросы с разрешением на работу в Британии, несколько изменившей правила после выхода из ЕС, сообщает ESPN.

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Рангник обязан доказать свою квалификацию, поскольку уже более 2 лет не занимался тренерской деятельностью. Новый рулевой МЮ проведет собеседование со специальной комиссией Футбольной ассоциации. Эта процедура выглядит формальностью, но может отнять много времени. В худшем случае немец задержится до середины декабря и не будет непосредственно управлять командой.

На матч против Арсенала (2 декабря) "красных дьяволов" точно выведет исполняющий обязанности Майкл Каррик. Далее МЮ ждут противостояния с Кристал Пелас, Янг Бойз и Норвичем.

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