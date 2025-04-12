Манчестер Юнайтед решил попрощаться с Онана после ошибок в ЛЕ – вратаря заменят на звезду Серии А
Ужасная игра Андре Онана в матче четвертьфинала Лиге Европы против Лиона (2:2) стала последней каплей для руководства МЮ.
Рубен Аморим принял решение продать голкипера Манчестер Юнайтед Андре Онана в летнее трансферное окно, сообщает Talk SPORT.
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29-летний камерунский вратарь регулярно допускает ошибки в кампании 2024/25. В частности в матче 1/4 ЛЕ против Лиона он пропустил 2 необязательных гола, чем поставил под сомнение проход манкунианцев в полуфинал турнира.
Главным кандидатом на замену Онана стал японский голкипер Пармы Дзион Судзуки. Итальянский клуб оценивает 22-летнего игрока в 40 миллионов евро.
Добавим, что Онана в текущем сезоне провел в составе Манчестер Юнайтед 43 матча, в которых пропустил 56 голов.
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