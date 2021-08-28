Защитник Диогу Далот в поисках стабильной игровой практики вскоре снова покинет английский Манчестер Юнайтед. Прошлый сезон он провел в составе итальянского Милана.

"Красные дьяволы" согласовали переход с Боруссией Д, утверждает журналист Макс Билефельд в своем твиттере.

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Далот будет выступать за "шмелей" на правах аренды. Соглашение дортмундцев с МЮ предусматривает возможность выкупа португальца. Трансфер оформят окончательно, когда манкунианцы подыщут замену на правый фланг обороны.

В прошлом сезоне Диогу Далот провел 33 матча во всех турнирах за Милан, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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