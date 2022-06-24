Роналду демонстрирует недовольство из-за пассивности Манчестер Юнайтед на рынке после провального сезона. Клуб пока что никого не купил, зато теряет свободными агентами Погба, Матича, Лингарда и Кавани.

Роналду нервничает из-за "молчания" МЮ на рынке

Манчестер Юнайтед отреагировал и решил сперва подписать трансферного эксперта. Им станет брат защитника Эвертона Том Кин, сообщает Daily Mail. Ожидается, что Кин поможет в переговорах, чтобы Эрик Тэн Хаг мог пригласить нужных футболистов.

"Дьяволы" провалили прошлый чемпионат, но сам Роналду провел неплохой год. Бегство из Олд Траффорд после одного сезона маловероятно – по информации Sky Sports, португалец вернется к тренировкам в начале июля.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий