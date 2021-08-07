Товарищеские матчи

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 4:0

Голы: Гринвуд, 8, Магуайр, 15, Фернандеш, 29, Далот, 90+2

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Все вопросы относительно победителя матча "красные дьяволы" сняли в стартовые полчаса. Повел в счете Юнайтед уже на 8-й минуте: Динь и Пикфорд устроили клоунаду на линии штрафной "ирисок", а их подарком воспользовался Мейсон Гринвуд и спокойно отправил мяч в ворота.

Another quickfire start for the Reds #MUFC @MasonGreenwood — Manchester United (@ManUtd) August 7, 2021

Далее сработала связка сборной Англии. На 15-й минуте Шоу классно подал угловой с левого фланга, а Харри Магуайр выиграл второй этаж и головой направил "полосатого" в девятку ворот Эвертона. На 29-й Бруну Фернандеш снова подтвердил реноме специалиста по стандартам – португалец мастерским ударом над стенкой уложил мяч под перекладину.

Серия замен в перерыве и во втором тайме сбила атакующий ритм МЮ. Как следствие, во второй половине манкунианцы забили лишь однажды – в добавленное арбитром время. Это Диогу Далот удачно использовал передачу Фреда и повысил собственные шансы остаться с командой на сезон 2021/22.

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