Манчестер Юнайтед разгромил Дерби Каунти и вышел в четвертьфинал Кубка Англии – Руни имел шансы огорчить бывший клуб

Дерби Каунти уступил Манчестер Юнайтед в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Кубок Англи, 1/8 финалу

Дерби – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Шоу, 33, Игало, 41, 70

Отчетный поединок вызывал повышенный ажиотаж благодаря своей вывеске: "Уэйн Руни возвращается на Олд Траффорд". "Шрек" отдал 13 лет своей карьеры манкунианцам и за это время сумел стать настоящей легендой "красных дьяволов". Уле Гуннар Сульшер решил не рисковать и выставил против представителя Чемпионшипа боевой состав.

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Однако начало встречи осталось за Дерби. "Бараны" активно и высоко прессинговали, сумев создать несколько опасных моментов. Заметным был Руни, который опускался в глубину, разгонял атаки и исполнял фактически все стандарты своей команды, кроме аутов и ударов от ворот. Именно Уэйн создал первый опасный момент в матче. На 17-й минуте легендарный англичанин прицельно выстрелил из-за пределов штрафной под левую стойку – Ромеро перевел на угловой.

Манчестер Юнайтед постепенно пришел в себя и забрал мяч под свой контроль. Давление на ворота Дерби вскоре начало приносить результат. На 33-й минуте в штрафной хозяев возникла суматоха, но Келли Росс вместе с защитниками заблокировали несколько выстрелов. Однако никто не сумел спасти от пропущенного гола после удара Шоу. Взятие ворот получилось несколько курьезным – Люк пытался пробить с лету, мяч отскочил от газона и опустился в дальнюю девятку. А в конце первого тайма Игало увеличил преимущество манкунианцев, завершив стремительную контратаку, технично разобравшись с защитниками.

Из раздевалки Дерби вышел заведенным и полным решимости отыграться. Стоит признать, что в первые 10 минут второго тайма хозяева действительно могли на это претендовать и по игре, и по моментам. Морган Уиттакер ударом головой завершал передачу с правого фланга – не хватило считанных сантиметров. После этого инициативу перехватил Манчестер Юнайтед и тоже имел возможности увеличить свое преимущество в счете, однако защита действовала самоотверженно.

Ближе к середине тайма футбол стал максимально открытым. Мяч не задерживался в середине поля, а моменты возникали возле обоих ворот. Причем, нельзя было отдать предпочтение какой-то из команд.Однако класс Манчестер Юнайтед дал о себе знать, и "красные дьяволы" сумели выжать максимум – снова в эпицентре внимания оказался Игало. Защитники забыли форварда в центре штрафной, а он хладнокровно наказал за такую ошибку – 0:3. Завершение поединка могло стать символическим – Руни мощно целил в ближнюю девятку, но мяч проскользнул над перекладиной. В конце концов, до финального счет больше не изменился. Манчестер Юнайтед одержал уверенную победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии.