Мерто покинул Манчестер Юнайтед после 10 лет работы в клубе, информирует ВВС. Он пришёл в стан "красных дьяволов" в 2013 году из Эвертона и стал главой отдела развития молодёжи. В 2021 он сменил должность и стал директором по футбольным вопросам. Именно Мерто в 2022 году пригласил на должность главного тренера Эрика Тен Хага.

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О готовящемся уходе Мерто английские СМИ сообщали ещё в декабре 2023 года. The Athletic информировал о том, что Джон вновь переберётся на новую должность в Манчестер Юнайтед, но он решил покинуть клуб окончательно.

Несколько дней назад Тен Хаг выразил уверенность в том, что продолжит тренировать команду и в следующем сезоне. "Я не сомневаюсь, что в следующем году я продолжу работать здесь тренером", – заявил он.

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