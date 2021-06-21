Манчестер Юнайтед и Реал могут оформить звездный обмен чемпионами мира.

"Красные дьяволы" не против обменять полузащитника Поля Погба на центрбека Рафаэля Варана, информирует AS.

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Контракты обоих французов завершаются через год, а новые подписывать они не спешат. Обмен выглядит логичным для обоих клубов, которые рискуют потерять звезд бесплатно. Впрочем, Реал хотел бы продать Варана сейчас за "живые" деньги. Флорентино Перес надеется как можно больше наполнить бюджет перед охотой на Холанда и Мбаппе.

Добавим, что сейчас Варан и Погба вместе защищают цвета сборной Франции на Евро-2020.

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