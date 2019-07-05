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Манчестер Юнайтед рассматривает Сауля как замену Погба

10:07 116 Читати українською
Манчестер Юнайтед рассматривает Сауля как замену Погба
Сауль Ньигес / Reuters

Манкунианцы заранее готовятся к возможному уходу француза.

"Красные дьяволы" обратили внимание на хавбека Атлетико Сауля Ньигеса, информирует Daily Express.

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Манчестер Юнайтед давно следит за испанцем, однако мадридский клуб готов отпустить своего полузащитника только после уплаты клаусулы. Она составляет 150 миллионов евро, что не входит в трансферные планы шестой команды АПЛ. Впрочем, если МЮ получит солидную сумму за Поля Погба, то Сауль все же может оказаться на Олд Траффорд этим летом.

Статистика 24-летнего хавбека в Примере 2018/19 – 4 гола и один ассист в 33-х матчах.

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Теги
Трансферы Англия Испания Сауль Ньигес Сауль Ньигес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Атлетико Атлетико Поль Погба Поль Погба
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