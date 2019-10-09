Манчестер Юнайтед рассматривает неожиданного претендента на замену Сульшера

Провальный старт команды в текущем сезоне заставляет руководителей Манчестер Юнайтед готовиться к вероятному увольнению Уле Гуннара Сульшера.

Список претендентов на тренерский мостик "красных дьяволов" пополнил Юлиан Нагельсманн, утверждает Daily Mail.

Манчестер Юнайтед выдал худший старт за последние 30 лет

Молодой рулевой РБ Лейпциг (32 года) поразил боссов Манчестер Юнайтед своими методами работы, и они готовы сделать на него ставку в случае увольнения Сульшера. Норвежец все еще имеет определенный кредит доверия от руководства, однако потеряет свою должность, если не справится с затяжным кризисом команды. Английский клуб продолжит следить за Нагельсманном, который только этим летом перешел в РБ Лейпциг из Хоффенхайма.

Сейчас Манчестер Юнайтед находится на 12 строчке АПЛ с только двумя победами в стартовых восьми турах.

Юліан Нагельсманн – оцінений у 400 млн євро тренер нової ери, який грав проти своїх підопічних і озброєний наукою