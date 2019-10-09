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Манчестер Юнайтед рассматривает неожиданного претендента на замену Сульшера

14:39 142 Читати українською
Манчестер Юнайтед рассматривает неожиданного претендента на замену Сульшера
Уле Гуннар Сульшер / Getty Images

Провальный старт команды в текущем сезоне заставляет руководителей Манчестер Юнайтед готовиться к вероятному увольнению Уле Гуннара Сульшера.

Список претендентов на тренерский мостик "красных дьяволов" пополнил Юлиан Нагельсманн, утверждает Daily Mail.

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Молодой рулевой РБ Лейпциг (32 года) поразил боссов Манчестер Юнайтед своими методами работы, и они готовы сделать на него ставку в случае увольнения Сульшера. Норвежец все еще имеет определенный кредит доверия от руководства, однако потеряет свою должность, если не справится с затяжным кризисом команды. Английский клуб продолжит следить за Нагельсманном, который только этим летом перешел в РБ Лейпциг из Хоффенхайма.

Сейчас Манчестер Юнайтед находится на 12 строчке АПЛ с только двумя победами в стартовых восьми турах.

Юліан Нагельсманн – оцінений у 400 млн євро тренер нової ери, який грав проти своїх підопічних і озброєний наукою

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РБ Лейпциг РБ Лейпциг Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Германия Трансферы Юлиан Нагельсманн Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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