Форвард Ювентуса Душан Влахович может покинуть клуб уже этим летом – он отказался продлевать контракт, который действует до 2026 года, сообщает La Gazetta dello Sport. Среди главных претендентов на серба – Манчестер Юнайтед, который активно ищет нового форварда.

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Свое мнение о ситуации высказал бывший форвард Ювентуса Дарко Ковачевич. Ныне спортивный директор Олимпиакоса, он поддерживает идею трансфера Влаховича: "Я бы посоветовал Душану уйти уже сейчас. Тяжело покинуть Ювентус – говорю по собственному опыту. Но иногда нужно бросить себе вызов, чтобы стать счастливее и снова выйти на топ-уровень. Такой игрок, как Влахович, должен всегда быть в старте – будь то в Турине, или где-то еще".

Еще более громким стало другое заявление Ковачевича: "Я всегда выберу Влаховича. Даже перед Холандом. То же самое скажу и об Осимхене, хотя он прекрасно будет выглядеть в черно-белой форме".

Ювентус приобрел Влаховича в 2022 году за 80 миллионов евро. С тех пор он забил 58 голов в 145 матчах, но в последнее время потерял влияние в команде. Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

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