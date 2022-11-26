Эрик Тен Хаг предложил руководству клуба 2 игроков на место 37-летнего португальца, утверждает ESPN.

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Речь идет о Рафаэле Леау и Коди Гакпо. За первого Милан требует не менее 100 млн евро, поэтому январский переход выглядит маловероятно. Гакпо стоит около 50 млн и мог оказаться на Олд Траффорде еще летом. Если МЮ на этот раз доведет дело со звездой ПСВ до конца, то может помочь Виктору Цыганкову перебраться в Эйндховен.

Напомним, Манчестер Юнайтед и Роналду решили досрочно расторгнуть контракт после скандального интервью португальца.

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