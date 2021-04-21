Манчестер Юнайтед расширит полномочия Фергюсона – легенда будет отвечать за трансферный вектор
Уход Эда Вудворда с Манчестер Юнайтед повлечет существенные изменения в лагере "красных дьяволов".
Алекс Фергюсон, который является одним из членов совета директоров МЮ, получит больше полномочий в клубе, в частности, бывшему тренеру позволят влиять на трансферную политику манкунианцев, сообщает The Athletic.
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Такие изменения в Юнайтед ожидают в конце года, когда с поста исполнительного директора уйдет Эд Вудворд, о чем было объявлено ранее.
Напомним, Алекс Фергюсон является легендой Манчестер Юнайтед, шотландец возглавлял "красных дьяволов" в 1986-2013 годах.
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