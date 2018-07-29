Манчестер Юнайтед расширил шорт-лист кандидатов на позицию центрбека

Манчестер Юнайтед продолжает поиски центрального защитника. Список кандидатов существенно увеличился.
Скауты МЮ предоставили Жозе Моуринью расширенный список кандидатов на позицию центрального защитника, сообщает The Times.
Манчестер Юнайтед определил шорт-лист кандидатов на позицию центрбека
По информации издания, в шорт-листе фигурируют следующие футболисты: Харри Магуайр (Лестер), Тоби Алдервейрелд (Тоттенхэм), Жером Боатенг (Бавария), Рафаэль Варан (Реал), Калиду Кулибали (Наполи), Алессио Романьоли (Милан), Милан Шкриняр (Интер), Хосе Хименес (Атлетико) и Чаглар Союнчю (Фрайбург).
Приоритетом для "красных дьяволов" остаются Харри Магуайр и Тоби Алдервейрелд.
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