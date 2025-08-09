Манчестер Юнайтед сыграл против Фиорентины в товарищеском матче. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Фиорентина – 1:1

Голы: Госенс, 25 (аг) – Сом, 8

"Красные дьяволы" начали весело против Фиорентины. Подача углового итальянцами привела к голу, поскольку оборонцы Манчестер Юнайтед оставили без внимания большой кусок штрафной площади. Мяч без проблем оказался у Сома, который и оформил гол.

Еще до перерыва англичане отыгрались. И тоже поспособствовал угловой. Бруно Фернандес подал стандарт, Лени Йоро выпрыгнул выше всех, впрочем, мяч в ворота влетел после касания Госенса. Чуть позже Йоро имел шанс отличиться после подачи Мбембо, но Де Хеа парировал удар.

К слову, Фиорентина является потенциальным соперником Полесья в Лиге конференций, если житомирцы пройдут Пакш.

David de Gea 's good save. Brilliant cross by Mbuemo and header by Yoro !pic.twitter.com/qsgB7Y0or8 — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025

Lenny Yoro | Manchester United 1-1 Fiorentina



Yoro touch and scores !pic.twitter.com/enhPQnKGPb — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025