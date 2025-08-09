Манчестер Юнайтед расписал ничью с соперником Полесья – Де Хеа вернулся на Олд Траффорд, у Йоро украли гол
Манчестер Юнайтед сыграл против Фиорентины в товарищеском матче. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Товарищеский матч
Манчестер Юнайтед – Фиорентина – 1:1
Голы: Госенс, 25 (аг) – Сом, 8
"Красные дьяволы" начали весело против Фиорентины. Подача углового итальянцами привела к голу, поскольку оборонцы Манчестер Юнайтед оставили без внимания большой кусок штрафной площади. Мяч без проблем оказался у Сома, который и оформил гол.
Еще до перерыва англичане отыгрались. И тоже поспособствовал угловой. Бруно Фернандес подал стандарт, Лени Йоро выпрыгнул выше всех, впрочем, мяч в ворота влетел после касания Госенса. Чуть позже Йоро имел шанс отличиться после подачи Мбембо, но Де Хеа парировал удар.
К слову, Фиорентина является потенциальным соперником Полесья в Лиге конференций, если житомирцы пройдут Пакш.