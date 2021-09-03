Вест Хэм пытался летом подписать Джесси Лингарда, который в прошлом сезоне феерил за "молотобойцев" на правах аренды, сообщает 90min.

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Манчестер Юнайтед был не против отпустить своего полузащитника, который является далеко не основным в команде, но Джесси не захотел прощаться с "красными дьяволами". 28-летний англичанин решил убедить тренерский штаб Юнайтед в своих силах.

Пока у Лингарда дела не налаживаются, после старта АПЛ он провел всего 5 минут на поле.

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