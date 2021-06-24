"Красные дьяволы" не настроены терять одну из своих главных звезд.

Манчестер Юнайтед работает над сохранением Поля Погба в коллективе. Контракт француза завершается уже следующим летом.

Манчестер Юнайтед планирует удержать Погба – гранд АПЛ не готов отпустить звезду за кругленькую сумму

Как сообщает Sky Sports, клуб уже ведет с представителями Погба переговоры по поводу нового соглашения. Сейчас немало грандов проявляют интерес к Полю, но ни один еще не делал официального предложения по трансферу.

Добавим, что в прошлом сезоне 28-летний хавбек сыграл 42 матча на клубном уровне, в которых отметился 6-ю голами и 9-ю ассистами.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21