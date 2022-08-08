В услугах 33-летнего австрийца заинтересован Манчестер Юнайтед. Кандидатуру Арнаутовича лично одобрил Эрик Тэн Хаг. "Красные дьяволы" готовы заплатить Болоньи 8 миллионов евро, сообщает The Athletic.

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Если трансфер удастся осуществить, Арнаутович вернется в АПЛ, где уже играл за Сток Сити и Вест Хэм, и будет работать со знакомыми тренерами. Марко играл за Твенте, где Стив Макларен был главным, а Эрик Тен Хаг – ассистентом.

Напомним, Марко Арнаутович прошлым летом подписал контракт с Болоньей, который действует до июня 2023 года. Дебютный сезон в составе "россо-блу" австриец завершил с 14-ю голами в 33-х матчах.

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