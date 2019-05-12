Манчестер Юнайтед провел всего 2 сухих домашних матча в АПЛ за сезон – худший результат за последние 56 лет

Манчестер Юнайтед в текущем сезоне пропускает почти во всех домашних матчах чемпионата Англии.
В последнем туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Кардифф. В первом тайме гости отличились забитым голом, на двадцать третьей минуте.
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Таким образом, подопечные Сульшера пропустили в 17-и из 19-и домашних матчах в текущем розыгрыше АПЛ, лишь дважды оставив свои ворота сухими.
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Это худший результат манкунианцев за последние 56 лет. В сезоне 1962/63 Манчестер Юнайтед также не пропускал в домашних матчах лишь дважды.