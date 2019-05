Манчестер Юнайтед провел всего 2 сухих домашних матча в АПЛ за сезон – худший результат за последние 56 лет

Манчестер Юнайтед в текущем сезоне пропускает почти во всех домашних матчах чемпионата Англии.

В последнем туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Кардифф. В первом тайме гости отличились забитым голом, на двадцать третьей минуте.

Таким образом, подопечные Сульшера пропустили в 17-и из 19-и домашних матчах в текущем розыгрыше АПЛ, лишь дважды оставив свои ворота сухими.

Это худший результат манкунианцев за последние 56 лет. В сезоне 1962/63 Манчестер Юнайтед также не пропускал в домашних матчах лишь дважды.

