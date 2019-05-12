toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Юнайтед провел всего 2 сухих домашних матча в АПЛ за сезон – худший результат за последние 56 лет

12 мая 18:12 56 Читати українською
Манчестер Юнайтед провел всего 2 сухих домашних матча в АПЛ за сезон – худший результат за последние 56 лет
Манчестер Юнайтед – Кардифф

Манчестер Юнайтед в текущем сезоне пропускает почти во всех домашних матчах чемпионата Англии.

 
Натаниэл Мендез-Лаинг 23’
Натаниэл Мендез-Лаинг 54’
23’ Натаниэл Мендез-Лаинг
54’ Натаниэл Мендез-Лаинг

В последнем туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Кардифф. В первом тайме гости отличились забитым голом, на двадцать третьей минуте.

Сульшер не допустит к летнему турне игроков Манчестер Юнайтед, которые потеряли физическую форму

Таким образом, подопечные Сульшера пропустили в 17-и из 19-и домашних матчах в текущем розыгрыше АПЛ, лишь дважды оставив свои ворота сухими.

Эррера официально покинул Манчестер Юнайтед

Это худший результат манкунианцев за последние 56 лет. В сезоне 1962/63 Манчестер Юнайтед также не пропускал в домашних матчах лишь дважды.

blog_ava
Украинский флаг и автограф Лобановского: в сети появились фото новой формы Динамо на сезон 2019/20
11:23
423
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Манчестер Юнайтед - Кардифф
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
16
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук