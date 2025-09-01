Манчестер Юнайтед завершил переговоры с Бетисом по трансферу форварда Антони. Как сообщает The Athletic, испанский клуб заплатит 25 миллионов евро, а также согласился на 50% от будущей прибыли от потенциальной перепродажи бразильца. Дополнительно соглашение предусматривает 3 миллиона бонусами.

Манчестер Юнайтед сорвал трансфер Антони – источник раскрыл непомерные требования манкунианцев

Возвращение в Бетис стало логичным шагом после удачного прошлого сезона в аренде: Антони забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах, помог команде Мануэля Пеллегрини дойти до финала Лиги конференций, где они уступили Челси. Сам игрок публично признавался, что именно в Испании возобновил любовь к футболу, ведь в Англии переживал тяжелый психологический кризис.

Для Манчестер Юнайтед это решение означает окончательный разрыв с футболистом, который так и не оправдал рекордных инвестиций – в августе 2022 года его подписали с Аякса за 95 миллионов евро плюс 5 миллионов в бонусах. В первом сезоне Антони еще демонстрировал производительность (8 голов и 3 ассиста), однако со временем потерял место в основе и перестал соответствовать ожиданиям тренеров и болельщиков.

Ключевым моментом в финальных переговорах стал вопрос заработной платы. В Манчестер Юнайтед он получал 7 миллионов евро в год, и переход в Бетис означал существенное сокращение гонорара. Впрочем, стороны согласовали все условия и трансфер ожидается в ближайшее время.

