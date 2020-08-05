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Манчестер Юнайтед проявляет интерес к Теллесу – его ведут ПСЖ и Манчестер Сити

12:46 - Читати українською
Манчестер Юнайтед проявляет интерес к Теллесу – его ведут ПСЖ и Манчестер Сити
Алекс Теллес / Global Imagens

Защитник Порту Алекс Теллес попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед.

Результативный фулбек летом может оказаться на Олд Траффорд, утверждает A Bola.

Шоу и еще 1 защитник Манчестер Юнайтед вылетели из заявки на Лигу Европы

МЮ якобы сделал Теллеса трансферной целью в межсезонье. Тренерский штаб "красных дьяволов" хочет, чтобы универсал навязал конкуренцию Люку Шоу на фланге. Манкунианцам в борьбе за 27-летнего бразильца придется выдержать конкуренцию ПСЖ, лондонского Челси, а также шумных соседей из Манчестер Сити.

В сезоне 2019/20 Алекс Теллес провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

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