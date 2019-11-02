Манчестер Юнайтед продолжает охоту на Райса – звездный партнер Ярмоленко может оказаться на Олд Траффорд уже зимой

Хавбек Вест Хэма Деклан Райс остается одним из приоритетных вариантов усиления для полузащиты Манчестер Юнайтед.

Руководство манкунианцев продолжит бороться за ключевого хавбека "молотков", информирует Goal.

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За последний год среднее звено Манчестер Юнайтед потерпело две потери – Феллаини зимой уехал покорять Китай, а летом Андер Эррера присоединился к ПСЖ на правах свободного агента. Также существует риск ухода Неманьи Матича и Поля Погба, и Сульшер может оказаться перед угрозой кадрового дефицита в полузащите. Именно поэтому Райс станет одной из главных целей для Манчестер Юнайтед.

Английский гранд готов выделить 80 млн фунтов на подписание хавбека Вест Хэма уже во время зимнего окна, однако существует вероятность, что трансфер придется отложить на лето – Мануэль Пеллегрини не захочет отпускать важного игрока своей команды посреди сезона.

К слову, Райс выходил в основе на каждый матч Вест Хэма в текущем сезоне АПЛ. Также звездный партнер Андрея Ярмоленко стабильно получает вызовы в национальную сборную Англии.

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