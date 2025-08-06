Журналист Дэвид Орнштейн сообщает, что Ньюкасл продолжил работу над трансфером Шешко и увеличил свое предложение Лейпцигу до 82,5 миллиона евро плюс бонусы в размере 2,5 млн евро. Немецкий клуб принял предложение "сорок".

МЮ сделал свой шаг в торгах с самым богатым клубом мира – "дьяволы" скромнее на 5 млн, но имеют козырь

Впрочем, это не означает, что трансфер Ньюкасл сможет завершить. Дело в том, что Беньямин Шешко хочет присоединиться только к Манчестер Юнайтед и все стороны это осознают. Сейчас "красные дьяволы" ведут переговоры с Лейпцигом, и пытаются удовлетворить требования "быков". Отмечается, что на данный момент соглашения нет, но стороны движутся в правильном направлении.

Напомним, что Шешко перешел в Лейпциг в 2023 году. В целом он сыграл за немецкий клуб в 87 матчах, в которых забил 39 голов и отдал восемь ассистов.

Миколенко отыграл полный матч против триумфатора – МЮ выиграл предсезонный турнир АПЛ (ВИДЕО)