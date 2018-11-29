Манчестер Юнайтед продлил контракт с Де Хеа

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа продолжит защищать цвета "красных дьяволов".

Руководство Манчестер Юнайтед активировал опцию продления контракта с голкипером Давидом Де Хеа, сообщает Sky Sports.

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Контракт 28-летнего испанца рассчитан до июня 2019 года, но в нем есть пункт о продлении договора еще на один сезон, чем и воспользовался английский гранд.

В текущем сезоне Де Хеа провел за Манчестер Юнайтед 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола.

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