Манчестер Юнайтед продлил контракт с Де Хеа

Лига Европы — 19:00 990
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Астана – Динамо: казахи упускают моменты, а динамовцы красиво забивают в матче Лиги Европы
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Шахтер делегировал двух игроков в команду недели Лиги чемпионов по версии УЕФАЛига чемпионов — 18:54 34
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Ворскла – Арсенал: стартовые составы команд на матч Лиги ЕвропыЛига Европы — 18:42 109
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Марлос подписал новый контракт с ШахтеромУкраина — 16:48 336
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ПСЖ закономерно обыграл Ливерпуль – финалисты Лиги чемпионов опустились на 3-е местоЛига чемпионов — 28 нояб 779
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