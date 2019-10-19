Манчестер Юнайтед продлил контракт с рекордсменом команды

Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд надолго останется на Олд Траффорд.

Воспитанник манкунианского клуба продлил контракт с командой Уле Гуннара Сульшера до 2023 года, сообщает официальный сайт МЮ.

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Также в новом соглашении 18-летнего форварда с клубом прописан пункт, согласно которому у Манчестер Юнайтед возможность продления соглашения еще на один сезон.

Гринвуд с семи лет находится в академии клуба, а дебютировал за команду Сульшера в марте текущего года в игре с ПСЖ , став самым молодым игроком МЮ, который сыграл в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне юный нападающий сыграл в 9 поединках во всех турнирах за Манчестер Юнайтед, в которых стал автором двух голов.

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